Reino Unido pede que Rússia se comprometa com cessar-fogo total na Ucrânia

(Reuters) - O Reino Unido pediu à Rússia que se comprometa com um cessar-fogo total na Ucrânia, "não apenas uma pausa de um dia", disse o Ministério das Relações Exteriores britânico em um comunicado neste sábado.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou no início do dia um cessar-fogo unilateral de 30 horas na Ucrânia, depois que Washington indicou que poderia abandonar as negociações de paz dentro de alguns dias, a menos que Moscou e Kiev mostrassem que estão prontos para parar a guerra.

"A Ucrânia se comprometeu com um cessar-fogo total. Pedimos à Rússia que faça o mesmo", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, acrescentando que uma pausa permitiria negociações para uma paz justa e duradoura.