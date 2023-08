Além de Trump, conheça outros "presos" famosos e suas fotos de fichas criminais

Patty Hearst em 19 de setembro de 1975 em São Francisco, na Califórnia Imagem: Getty Images - Donaldson Collection

Jane Fonda reverteu a situação

Em 1970, a atriz americana foi presa no aeroporto de Cleveland por tráfico de drogas. Ela posa com o punho erguido, em plena mobilização contra a Guerra do Vietnã. As acusações foram rapidamente retiradas, quando os testes revelaram que a sua mala continha apenas vitaminas. "Com certeza me beneficiei muito com essa prisão", reconhece hoje a atriz, sempre tão engajada.

A atriz Jane Fonda foi presa por posse de drogas em Cleveland, em 03 de novembro de 1970 Imagem: AP

Dilma Rousseff, a combatente da resistência que se tornou presidente

Cabelo curto, óculos grossos, Dilma Rousseff, na década de 1960, lutou contra a ditadura militar no Brasil. Integrante da guerrilha de esquerda, ela se tornou uma das fugitivas mais procuradas do país. Ela foi presa em 1970 e torturada. A futura presidente do Brasil foi então apelidada de "Joana d'Arc da guerrilha".