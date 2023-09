"O ciclismo profissional de estrada no Brasil está morto", lamenta brasileiro Nícolas Sessler

Começa neste domingo (3) a 19ª edição do Tour of Britain de ciclismo, em que os atletas vão pedalar por mais de 1.300 km, divididos em 8 etapas entre as cidades de Altricham e Caerphilly, onde devem chegar em 10 de setembro. Animado com resultado em sua última competição, o brasileiro Nícolas Sessler participa de mais este desafio com a equipe Global 6 Cycling.

Marco Martins, da RFI

O atleta concorreu em agosto na 84ª edição da Volta a Portugal Continental e foi o único brasileiro a participar da prova. O paulista de 29 anos não escondeu sua satisfação ao cruzar a linha de chegada. "Sensação de dever cumprido, gostoso de terminar, cansado e com vontade de voltar para a casa. Foi a primeira vez que eu corri a 'Grandíssima', e terminar já era um objetivo", vibra o ciclista.