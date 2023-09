Alta de 100% do preço do azeite espelha "mudanças dramáticas" na Europa

Um outro exemplo: no verão europeu, ouvem-se cada vez mais crianças dizendo às mamães que não querem "ficar em casa". Por quê? Porque em grande parte da Europa as casas e os prédios foram feitos para guardar, ao invés de dissipar o calor. Resultado: na onda de calor geral, as moradias se transformam em verdadeiras saunas de grande porte.

Uma outra área onde as mudanças são perceptíveis no continente é a política. A já citada Andaluzia espanhola sempre foi considerada como um reduto da centro-esquerda, do Partido Socialista Obreiro da Espanha. Os últimos resultados eleitorais registraram a queda da sigla, em favor dos partidos de direita, o Partido Popular e o Vox, este último autoproclamado herdeiro da tradição falangista e ditatorial de Francisco Franco.