Cresce tensão entre Venezuela e Guiana em torno de área rica em petróleo

As declarações do subsecretário de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental foram dadas há uma semana, mas, de lá para cá, a problemática vem ganhando maiores proporções.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, chegou a propor "uma grande consulta nacional através de um referendo".

De acordo com Rodríguez, a votação é para que "o povo da Venezuela, através do voto direto e secreto, decida e reforce os direitos inalienáveis ??da Venezuela e do seu povo sobre o território do Esequibo". A data da votação ainda não foi anunciada.

O chanceler venezuelano, Iván Gil, afirmou que os governo dos Estados Unidos tem planos de construir uma base militar nessa área em reclamação.

Décadas de disputa

Esse território de 160 mil km², localizado na fronteira entre Venezuela e Guiana e coberto por uma densa selva e cortado por rios, é rico em recursos naturais. Em 2015, a empresa norte-americana Exxon Mobil encontrou jazidas de petróleo na costa do Esequibo e desde então vem explorando a região.