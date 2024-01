Avião militar russo é derrubado com 74 pessoas a bordo; Rússia fala em 'ato terrorista' da Ucrânia

Um avião de transporte militar russo Il-76, que transportava, entre outros passageiros, 65 prisioneiros de guerra ucranianos, caiu nesta quarta-feira (24) na região de Belgorod, fronteira com a Ucrânia, anunciou o Ministério russo da Defesa, segundo agências de notícias locais. Todos morreram no acidente, incluindo seis tripulantes e três acompanhantes, informou uma autoridade local. No total, haviam 74 pessoas a bordo da aeronave. A Rússia acusa a Ucrânia de "ato terrorista".