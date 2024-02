Na contramão da Europa, Portugal tem política aberta de imigração, mas pode mudar após eleições

Com uma política migratória entre as mais abertas da Europa, Portugal viu sua população estrangeira dobrar em cinco anos, em parte graças à chegada de migrantes vindos do sul da Ásia para trabalhar na agricultura, na pesca e no setor de restaurantes. O fenômeno tem sido estimulado pelo governo socialista, no poder desde o fim de 2015, mas que poderá perder espaço se a direita vencer as eleições legislativas previstas para 10 de março.

Em São Teotônio, vilarejo do sudoeste de Portugal, são imigrantes do sul da Ásia que trabalham nas estufas e, nas ruas, há mais restaurantes nepaleses e indianos do que os estabelecimentos locais. Mesch Khatri, um nepalês de 36 anos, trabalha na coleta de frutas vermelhas, a principal atividade econômica da região. Sua esposa, Ritu, de 28 anos, administra o café Nepali. Seu filho mais velho, de sete anos, só fala português, um pouco de inglês, mas nada de nepalês.

O pai de família entrou na Europa pela Bélgica, mas preferiu se instalar em Portugal. "Lá é muito difícil conseguir um documento de residência. É por isso que vim para cá. É mais fácil de tirar os documentos", conta.