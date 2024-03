Na França, sindicatos mobilizam greve do setor público em todo o país por aumentos salariais

Em uma rara unidade intersindical na convocação para ação dirigida aos 5,7 milhões de trabalhadores do setor público, as organizações representativas esperam porcentagens menores de grevistas do que durante as manifestações contra a reforma previdenciária ao longo de 2023 (15% a 30% dos grevistas, dependendo do setor).

"Estamos reivindicando aumentos salariais gerais e (...) acima de tudo, negociações reais" com o executivo, resumiu na rádio RTL, na segunda-feira (18), a secretária geral da Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), Marylise Léon, que é uma das líderes da manifestação em Paris ao lado de representantes de outros sindicatos franceses como a Confederação Geral do Trabalho (CGT) e a Força Operária (FO). Em Paris, a manifestação transcorreu no início da tarde no Jardim de Luxemburgo.

"Hoje estamos pedindo ao governo que abra as negociações que os sindicatos estão esperando desde o ano passado, sem mais atrasos. Precisamos discutir salários, medidas gerais para todos, funcionários públicos e trabalhadores terceirizados. E também precisamos negociar sobre os transportadores e todos os elementos que compõem um sistema de remuneração funcional", detalhou.

Apesar de o governo justificar restrições orçamentárias, a secretária-geral argumenta que o governo não pode "fazer economias no orçamento quando se trata do gerenciamento de 5 milhões a 5,5 milhões de trabalhadores", pois, segundo ela, "precisamos de um governo, autoridades locais, representantes eleitos e estabelecimentos hospitalares que tenham os meios para negociar com os funcionários, considerando-os como trabalhadores que estão dando sua contribuição para o interesse geral hoje", defende Jacquot.

Profissionais mal remunerados

Os oito sindicatos representativos (CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC, FA-FP) estão todos preocupados com o fato de que, mesmo que as negociações salariais anuais fossem realizadas, elas não resultariam em aumentos salariais até 2025, tornando 2024 um "ano em branco".