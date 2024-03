Calor recorde gerado por mudanças climáticas e El Niño atinge Ásia, África e América do Sul

Os 62,3°C de sensação térmica no Rio de Janeiro no último fim de semana geraram espanto no mundo inteiro. No entanto, estas temperaturas recordes estão se tornando comuns em quase todo o planeta, desde o Marrocos à República Democrática do Congo, passando pela Tailândia, a Costa Rica e a África do Sul.

Nas últimas semanas, as temperaturas chegaram a 38ºC no Marrocos, 42,3ºC na África do Sul, 35,9ºC em Franceville, no Gabão e 45ºC no Sudão do Sul. Nas Américas, foram registrados 39,7ºC na Colômbia, 37ºC na Guiana e 39,2ºC na Costa Rica. Na Indonésia os termômetros marcaram 36,2ºC e 36,3ºC no Vietnã, uma triste repetição de recordes de temperatura quebrados nos últimos dias em todo o mundo, sejam mensais ou absolutos.

"É o aquecimento global de origem humana que está causando os recordes, especialmente no hemisfério sul e em torno do Equador", explica Davide Faranda, pesquisador do CNRS no Laboratório de Clima e Ciências Climáticas. "Toda a África é afetada por temperaturas muito superiores às que vimos recentemente", alerta.