Monarquia britânica enfrenta momento inédito após anúncio de câncer de Kate

Kate Middleton, a princesa de Gales, 42 anos, agradeceu o apoio que recebeu após anunciar publicamente que tem câncer e está iniciando o tratamento quimioterápico.

"O príncipe e a princesa estão extremamente emocionados com as mensagens do povo do Reino Unido, de toda a Comunidade Britânica e de todo o mundo, em resposta à mensagem de Sua Alteza Real", de acordo com um comunicado de um porta-voz da família real, neste sábado (23). "Eles estão extremamente comovidos com o carinho e o apoio do público e são gratos pela compreensão de seu pedido de privacidade neste momento".

No vídeo transmitido no Reino Unido, na sexta-feira (22), pelo canal BBC, a princesa contou que estava se submetendo à quimioterapia preventiva, o que desencadeou uma onda de apoio de líderes globais, membros da família e do público.