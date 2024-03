Guerra Israel x Hamas: as consequências da resolução aprovada na ONU

"A decisão não vincula o cessar-fogo à libertação dos reféns israelenses. Mas Netanyahu me parece querer 'vencer' esse conflito com os norte-americanos por questões políticas internas. A resolução é problemática do ponto de vista de Israel, mas considero que as nossas lideranças políticas deveriam saber gerenciar melhor as questões diplomáticas diante da comunidade internacional e em especial do principal aliado do país, os Estados Unidos", disse.

Revelações de abuso sexual

Em meio a esta grande disputa política, as revelações de uma das ex-reféns em Gaza passou a dominar as conversas e a cobertura da imprensa israelense. Amit Soussana, de 40 anos, foi sequestrada pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro e foi libertada na única trégua ocorrida até agora, no final de novembro.

Em entrevista ao jornal norte-americano New York Times, ela relatou em detalhes os abusos sexuais a que foi submetida durante o período em que foi refém do Hamas.

"O guarda começou a me perguntar sobre a minha vida sexual. Eu estava acorrentada pelo tornozelo esquerdo, e às vezes ele se sentava ao meu lado, na cama, levantava minha blusa e me tocava. Ele também perguntava repetidamente sobre minha menstruação e quando ela terminaria", relatou.

Ela também contou ter sido arrastada para o quarto das crianças da casa onde estava presa e, com uma arma apontada contra a testa, foi forçada a praticar um ato sexual pelo seu raptor.