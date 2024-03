Resgate de seis desaparecidos após queda de ponte em Baltimore é suspenso

As equipes de resgate suspenderam na terça-feira (26) à noite os trabalhos de busca ao redor da ponte de Baltimore que desabou após a colisão de um porta-contêineres. As autoridades americanas consideram que as seis pessoas desaparecidas no colapso da estrutura morreram na tragédia.

"Com base na duração das buscas [...], na temperatura da água neste momento, não acreditamos que vamos encontrar essas pessoas com vida", declarou o vice-almirante da Guarda-Costeira Shannon Gilreath, em entrevista coletiva sobre os trabalhos de resgate na ponte Francis Scott Key.

Entre os desaparecidos estão dois guatemaltecos, de 26 e 35 anos, informou a chancelaria do país centro-americano em comunicado.