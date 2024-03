Novo primeiro-ministro de Portugal apresenta governo em um contexto de incertezas

O deputado do Parlamento Europeu Paulo Rangel será o novo chefe da diplomacia portuguesa, com o estatuto de ministro de Estado, tal como Joaquim Miranda Sarmento, antigo presidente do grupo parlamentar do partido de Montenegro, a quem foi atribuída a pasta das Finanças. Pedro Reis, que dirigia a agência para a promoção das exportações e de investimentos estrangeiros, foi nomeado para o Ministério da Economia.

Após oito anos de governo socialista, a nova equipe do governo, que inclui sete mulheres, tomará posse na próxima terça-feira (02/4) e apresentará seu programa na semana seguinte.

Montenegro, que descartou categoricamente qualquer acordo com a extrema direita, terá que montar um governo com base em um equilíbrio muito frágil após sua vitória eleitoral apertada.

Risco de instabilidade

A Aliança Democrática (AD), coligação política de centro-direita, que venceu as eleições parlamentares com 28,8% dos votos, tem 80 deputados de um total de 230, em comparação com 28% dos votos e 78 assentos para o Partido Socialista, enquanto o partido de extrema direita Chega aumentou drasticamente sua posição como terceira força política do país, passando de 12 para 50 deputados.

Essa fragmentação política pode ser uma fonte de instabilidade, conforme ilustrado na terça-feira (26) pela eleição de Luis Montenegro.