Moraes é salvador da pátria? É hora de apertar o botão do desconfiômetro

O Senado contava, constitucionalmente, com um "cartão vermelho" para expulsar Aras de campo. Entre as competências daquela Casa está a de exonerar, no curso do mandato e por decisão tomada por meio de maioria absoluta, o procurador-geral da República (artigo 52, XI).

O Senado não só deixou de aplicar o cartão vermelho como aprovou a recondução de Aras a segundo mandato de PGR.

Moraes no vácuo

Com a falha gritante apresentada no nosso sistema de freios e contrapesos, surgiu Moraes. O ministro do STF não apareceu do nada, mas a estrela de xerife restou-lhe conferida por portaria do então presidente Dias Toffoli.

Moraes, de fato, tomou o lugar do omisso Aras — usou a toga de magistrado e também a beca do Ministério Público, conforme a ocasião.

Com vários deslizes e muita pegada, esta adquirida desde seu tempo de atuação no Ministério Público de São Paulo, de fato, ele brecou o golpismo capitaneado por Bolsonaro. E a maioria dos ministros do STF chancelou os seus atos. Sendo a palavra final sempre do STF, as condutas de Moraes receberam referendo e passaram a ser legítimas.