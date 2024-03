Países-membros da OMS não chegam a acordo para prevenir novas pandemias

"Ainda tenho esperança e espero que cheguem lá", disse, lembrando que "um acordo é um instrumento que salva vidas, não apenas um pedaço de papel". Ele pediu que as nações "voltem ao trabalho" para chegar a uma resolução até o final de maio.

Um novo texto deve ser entregue até 18 de abril e o objetivo é que as negociações terminem até 5 de maio. As discussões começaram em fevereiro de 2022. A meta dos países é adotar formalmente o texto na próxima Assembleia Mundial da Saúde, que começa em 27 de maio, em Genebra.

Mas, com o trauma da pandemia ficando para trás, aumentam as divergências. As principais questões envolvem o acesso a patógenos emergentes, uma melhor prevenção e vigilância e o financiamento e a transferência de tecnologia para países mais pobres.

Os países europeus esperam que mais dinheiro seja investido na prevenção, enquanto os países africanos - deixados de lado durante a Covid - querem o know-how e o financiamento, mas também o acesso adequado a testes, vacinas e outros tratamentos.

Já os Estados Unidos buscam uma garantia de transparência e compartilhamento rápido de dados sobre qualquer surto de doenças desconhecidas.

Consenso difícil

Os membros da OMS chegam a acordos por consenso, um processo que geralmente leva anos e dificulta as negociações.