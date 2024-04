Irã tende a não ultrapassar 'linhas vermelhas' se atacar Israel, avalia especialista francês

Decisão iraniana é fruto de longa reflexão

O especialista francês observa que, dentro do Irã, o tema é mais complexo do que parece. "O guia supremo [Ali Khamenei] não decide tudo. O poder é negociado. Essa espera indica, provavelmente, que de um lado temos os generais, guardiões da revolução, desejando vingar os generais mortos de uma forma rápida e intensa, e de outro lado os clérigos, que têm realmente o controle do poder e são mais cautelosos. Eles querem evitar uma escalada, em especial com os Estados Unidos, e que o confronto se torne mais amplo com Israel, envolvendo o Líbano", aponta.

O diretor acadêmico da FMES indica que, nos últimos dois anos, Teerã "marcou pontos" na cena internacional e não teria interesse em perder tudo em um conflito que, "por definição, seria incontrolável". "Não seria nada lógico da parte de Teerã. Os clérigos iranianos pesam muito as suas decisões e só as tomam quando todos os conselheiros aprovaram", insiste.

O estudioso também não acredita que aliados do regime de Teerã, como o Hezbollah libanês ou a Síria, tomem a frente desta reação, de modo a preservarem o seu próprio país de uma escalada com Israel.

Com AFP