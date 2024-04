Coachella: com Shakira e Ludmilla, primeiro fim de semana do festival é marcado por artistas latinos

O primeiro fim de semana do festival Coachella é marcado por artistas latinos. Apesar da esperada performance de Lana Del Rey na abertura do evento musical, na sexta-feira (12), show surpresa da colombiana Shakira foi um dos principais destaques, antes da participação da brasileira Ludmilla, que se apresenta neste domingo (14) primeira vez no festival do deserto da Califórnia.

Lana Del Rey chegou ao festival com uma escolta de moto para ser a atração principal da noite de abertura do gigantesco evento artístico, que tradicionalmente dá início ao circuito de festivais de verão no hemisfério norte. A cantora voltava a se apresentar no Coachella uma década depois de seu primeiro show no festival.

A performance foi marcada pela participação especial de Billie Eilish. Eles interpretaram juntas "Video Games", canção que revelou Lana Del Rey para o mundo em 2012.