Lula faz pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no G20

A presidência brasileira do G20 faz nesta quarta-feira (24) o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza em uma grande reunião comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Rio de Janeiro. Mais do que um programa, a iniciativa é uma plataforma que vai conectar os países que pretendem financiar políticas sociais de sucesso reconhecido em nações mais pobres. A aliança nasce no G20, terá o lançamento oficial em novembro durante a cúpula de chefes de Estado e de governo, no Rio de Janeiro, e passa a funcionar com meios próprios a partir de 2025. O tema é prioridade máxima do Brasil durante o ano em que está no comando do grupo das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana, e, talvez, seja a maior conquista visível do G20 até o momento.

Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

Há muitos temas em negociação no G20 sob o comando do Brasil. Várias pequenas ou médias vitórias já foram registradas, assim como diferenças ou desavenças. No entanto, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi desde sempre considerada a prioridade máxima da presidência brasileira do grupo, que se encerra após a cúpula de novembro, quando o Brasil passa o bastão para a África do Sul.