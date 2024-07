Paris 2024: membro do COB comparece à delegacia para esclarecer uso de drone

O Comitê Olímpico do Brasil, o COB, afirmou à RFI que um de seus colaboradores foi "abordado" pela polícia após usar um drone para fazer imagens perto da Vila Olímpica, em Saint-Ouen, próximo de Paris, após a imprensa francesa afirmar que três brasileiros foram "detidos" por pilotar um drone. O uso deste tipo de aparelho sem autorização da polícia é proibido em território francês e pode gerar multa e prisão.

"Um profissional do Comitê Olímpico do Brasil (COB) fez imagens de drone da base do Time Brasil em Saint-Ouen, sob orientação inicial de que estaria autorizado", afirmou o COB à RFI. "Ele foi abordado por um agente policial francês à paisana e recebeu a recomendação de não mais subir o drone durante os Jogos, o que vem sendo cumprido desde então", completou. "Não houve prisão e tampouco pagamento de multa, apenas esclarecimento dos fatos", afirmou por email o representante do Comitê Olímpico Brasileiro.

De acordo com informações do jornal Le Figaro e da rádio Europe1, três indivíduos haviam sido "detidos" por pilotar um drone, acima de uma parte da Vila Olímpica em Saint-Ouen na tarde de domingo (21). A informação teria sido confirmada pelo Ministério da Defesa francês.