Dupla brasileira termina em sétimo lugar da maratona de marcha atlética em Paris

Brasil foi prata no individual masculino

A marcha atlética já deu uma prata ao Brasil em Paris. No dia 1?º de agosto, Caio Bonfim, 33 anos ficou em segundo lugar na competição de 20 km, também disputada em frente à Torre Eiffel.

Durante toda a marcha, ele esteve entre os cinco primeiros, e finalizou o percurso apenas 14 segundos atrás do equatoriano Brian Daniel Pintado. Ele terminou com o tempo de 1h, 19minutos e 09 segundos. Foi a primeira medalha do país em Olimpíadas na modalidade, um feito histórico para o atletismo nacional.

O gosto pela marcha, Caio aprendeu em casa. O atleta tem uma história familiar com essa modalidade do atletismo, um esporte negligenciado no país. Caio é filho de Gianetti Sena Bonfim, oito vezes campeã brasileira, e João Bonfim, também marchador. E cresceu sob a influência do esporte.

Esta é a quarta Olimpíada de Caio Bonfim, de 33 anos, natural de Brasília (DF).