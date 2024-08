Buscas por desaparecidos em naufrágio de veleiro na Sicília continuam

#Palermo, naufragio imbarcazione davanti alla costa di Porticello, 15 persone salvate, 7 segnalate come disperse: dall'alba #sommozzatori dei #vigilidelfuoco impegnati nelle ricerche. Relitto individuato a 50 metri di profondità, in arrivo sommozzatori speleo [#19agosto 10:00] pic.twitter.com/IJGP2aRRWB ? Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 19, 2024

Tromba d'água

Segundo relatos da imprensa, o veleiro, que havia ancorado a cerca de 700 metros do porto de Porticello, encontrou-se no caminho de uma tromba d'água, fenômeno cada vez mais observado na Europa nos últimos anos.

"Estivemos lá primeiro para ajudar, mas não encontramos ninguém no mar, só almofadas e os restos do barco, ligamos imediatamente para o porto", disse à AFP Fabio Cefalù, um pescador que viu a perturbação atmosférica se aproximando "por volta das 3h30 da manhã", no horário local (22h30 de domingo no horário de Brasília).

"O barco estava todo iluminado. Por volta das 4h30, já não estava lá. Um lindo barco onde tinha havido uma festa. Um dia normal de férias passado feliz no mar transformou-se em tragédia", disse uma testemunha, citada pela Agência de notícias italiana Ansa.

Outro veleiro que estava próximo, mas felizmente não estava no caminho do tornado, também prestou assistência enquanto esperava a chegada de ajuda, informou a mídia.