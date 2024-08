OMS recomenda início de campanha de vacinação em países afetados pela mpox

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta segunda-feira (19) que países afetados pela recente variante de mpox lancem planos de vacinação em áreas onde casos foram registrados. Entre as nações que mais sofrem com a doença estão a República Democrática do Congo, o Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda.

A OMS pede que a imunização seja iniciada em todas as regiões onde infecções foram detectadas e onde a doença foi declarada no período de duas a quatro semanas atrás. No entanto, a organização descarta a vacinação em massa, recomendando que os alvos sejam pessoas com risco elevado de contaminação. Entre elas estão indivíduos que tiveram contato físico com doentes, inclusive trabalhadores do setor da saúde.

A agência de saúde da ONU também aconselha o estabelecimento ou reforço de acordos de cooperação transfronteiriços para o rastreamento e a gestão de casos suspeitos de mpox, além da transmissão de informações a viajantes e a empresas de transportes. A OMS descarta, no entanto, a necessidade de "recorrer a restrições gerais de deslocamentos ou de comércio" que, segundo a instituição "teriam um impacto inútil às economias locais, regionais ou nacionais".