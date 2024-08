Mbappé aciona Liga de Futebol Profissional francesa para cobrar pagamento de € 55 milhões do PSG

No início do ano, ambos os lados alegaram que Mbappé tinha desistido de parte dos seus bônus num acordo com o PSG no verão passado, depois de ter sido afastado do time por um mês. Estes bônus rondavam os € 70 milhões (R$ 422 milhões), segundo fonte próxima do clube, cobrindo financeiramente o PSG pela saída do jogador, que assinou com o Real Madrid no final do contrato, em junho, sem que o clube fosse indenizado.

Segundo fonte próxima do assunto, o não pagamento do salário de Mbappé em abril estava ligado a este acordo celebrado no verão de 2023, entre o jogador e o PSG.