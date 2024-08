Polícia britânica investiga morte de ex-funcionário de empresário desaparecido em naufrágio de iate na Sicília

O mistério em torno do naufrágio de um iate de luxo perto da costa de Sicília não para de aumentar. Após o anúncio do desaparecimento do magnata britânico Mike Lynch na segunda-feira (19), as autoridades confirmaram nesta terça-feira (20) que o executivo Jonathan Bloomer, presidente do Conselho de Administração do Morgan Stanley International, também estava na embarcação. Logo depois, a polícia da Inglaterra informou que está investigando a morte por atropelamento na Inglaterra de outro empresário britânico julgado com Lynch dentro de um imenso escândalo de fraude nos Estados Unidos.

As buscas foram retomadas nesta manhã e mergulhadores inspecionam a quase 50 metros de profundidade os destroços do iate "Bayesian", atingido por uma tempestade em Porticello, no litoral siciliano, sul da Itália. No entanto, o acesso ao interior da embarcação está inacessível, em razão da obstrução da entrada por móveis, indicaram os bombeiros italianos na rede social X.