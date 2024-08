"Vocês estão prontos para votar em Kamala Harris?": Biden dá adeus à campanha em 1° dia da Convenção Democrata

"Há muito entusiasmo nesse salão. Algo está acontecendo na América", disse Hillary, traduzindo o clima de animação que seu partido vem experimentando desde que Kamala Harris foi escolhida para substituir Biden.

Hillary pediu apoio para Harris, não por quem ela é, mas pelas causas pelas quais ela luta. Entre elas, os direitos reprodutivos, que segundo a ex-primeira-dama serão totalmente restaurados, caso a democrata vença a disputa para a Casa Branca. Hillary aproveitou também para agradecer o atual presidente Joe Biden pela vida dedicada a servir e liderar o país.

Protesto do lado de fora

Poucas horas antes do início do evento, enquanto Joe Biden visitava a arena onde discursaria, uma multidão marchava pelas ruas de Chicago pedindo o fim da Guerra em Gaza. Considerada a maior "pedra no sapato" do atual governo, o conflito se tornou um dos principais pontos de controvérsia da campanha de Harris, já que muitos não acreditam que ela atuará de forma diferente com relação ao apoio dado pelos Estados Unidos à Israel.

"Biden, você não pode se esconder. Nós vamos te incriminar por genocídio", cantavam as vozes do lado de fora do United Center. Os manifestantes ainda chamaram o presidente de "Genocide Joe" e referiram-se de maneira semelhante à Kamala.

Para os ativistas que se dirigiram a Chicago para se manifestar durante esta semana, a teoria de que um candidato democrata seria um mal menor, quando comparado ao líder republicano Donald Trump, não faz sentido. De acordo com as centenas de jovens que marchavam pela capital do Estado de Illinois é hora de que candidatos independentes tenham sua chance no cenário eleitoral americano.