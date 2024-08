Com emoção, mas sem polêmicas: cerimônia de abertura das Paralimpíadas foca na diversidade

Em seguida, o ex-nadador paralímpico e apresentador, Théo Curin, deu as boas-vindas a Paris. Ele chegou à praça em um carro totalmente coberto por pelúcias da mascote Phryge. Os céus de Paris foram, então, coloridos de azul, branco e vermelho, em uma bela imagem proporcionada pela Esquadrilha da Fumaça francesa, a "Patrouille de France".

A música continuou com Christine and the Queens, que interpretou uma versão da clássica canção "Non, je ne regrette rien", "Não, não me arrependo de nada", de Édith Piaf. Já o DJ Myd tocou a trilha para a chegada das delegações dos países, vestido com uma imensa capa azul, branca e vermelha, as cores da bandeira francesa, que terminava em uma longa cauda aos pés do obelisco. Ele tocou "The Sun", sua principal faixa, lançada em 2017, que o tornou conhecido no cenário internacional.

Desfile dos atletas

A apresentação inicial foi seguida pelo desfile dos atletas, que desceram a avenida Champs-Élysées até a Praça da Concórdia. Desta vez, não foi a Grécia o primeiro país a desfilar já que as Paralimpíadas não tiveram origem no país, como no caso das Olimpíadas. Com as delegações se apresentando em ordem alfabética, a primeira nação foi o Afeganistão. O Brasil participou com uma das delegações mais impressionantes, com 255 integrantes.

A equipe francesa encerrou o desfile dos atletas, chegando à Concórdia ao som de "Les Champs Élysées", clássico de Joe Dassin. Os porta-bandeiras Nantenin Keïta (39 anos, campeã paraolímpica dos 400m nos Jogos de 2016) e Alexis Hanquinquant (38 anos, campeão paraolímpico do triatlo nos Jogos de 2021) estiveram à frente da delegação, que vestia trajes azuis com lapelas tricolores.

"Evento mais transformador do planeta"

Luc Bruyère, conhecido como Lucky Love é bailarino, ator e cantor. Ele abriu a segunda parte da cerimônia de abertura cantando cercado de dançarinos em cadeiras de rodas. Em seguida foi o momento institucional da noite, com o hino da França, "La Marseillaise", revisitada por Victor Le Masne, compositor e diretor musical das cerimônias Paris 2024, e interpretada pela orquestra Ensemble Matheus.