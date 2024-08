Trump é indiciado novamente, mesmo após a Suprema Corte garantir imunidade a ex-presidentes

A manobra acontece dias antes de promotores e advogados de defesa de Trump se apresentarem diante da juíza que supervisiona o caso, Tanya Chutkan, para dizer como eles querem prosseguir à luz da decisão da Suprema Corte.

Chutkan deverá analisar agora se as alegações da acusação são resultados de ações não oficiais, ou seja, tomadas na esfera privada de Trump, e só então determinar se o processo segue adiante.

Trump, candidato republicano à eleição presidencial, declarou-se inocente e continua a afirmar que as ações legais contra ele têm motivação política. Em uma declaração recente na plataforma Truth Social, ele argumentou que a decisão da Suprema Corte deveria resultar na rejeição completa do caso.

O processo revisado acusa Trump de conspirar para impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden, destacando a pressão que ele teria exercido sobre o então vice-presidente Mike Pence em 6 de janeiro de 2021. A invasão do Capitólio por seus apoiadores naquele dia continua sendo um ponto central do caso.

Foco em testemunhas que não faziam parte do governo

Com a decisão da Suprema Corte, a nova acusação retirou referências às interações de Trump com o Departamento de Justiça e outros funcionários governamentais, focando agora em testemunhos de pessoas fora do governo, como Rusty Bowers, ex-presidente da Câmara do Arizona.