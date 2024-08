"Era de Yahya Sinwar está começando", diz simpatizante do Hamas sobre novo líder do movimento

Maior cidade da Cisjordânia, Hébron é conhecida por concentrar ex-parlamentares palestinos do Hamas e outras figuras importantes do movimento islâmico. Alguns foram presos por Israel após os ataques de 7 de outubro, e aqueles que já foram libertados preferem manter a discrição. Foi nessas condições que um simpatizante próximo do Hamas aceitou conversar com a reportagem da RFI sobre as consequências do assassinato de Ismaël Haniyeh, o líder do movimento.

"Talvez o Hamas seja um movimento político diferente dos outros: cada vez que um líder é morto, sai fortalecido", disse o simpatizante. "Eles acreditam em suas ideias e é impossível matar uma ideia."

Segundo ele, Israel cometeu um erro ao assassinar Haniyeh, o homem que personificava a diplomacia do Hamas. Yahya Sinwar, o novo líder do movimento, disse, poderia ser mais intransigente. "Agora começa a era de Yahya Sinwar. Embora a guerra com Israel seja muito difícil, Sinwar vive com o povo palestino em Gaza. Ele é mais firme do que um líder que vive fora de Gaza."

O simpatizante acredita que um acordo sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos seria uma vitória para Sinwar. E está convencido de que os ataques de 7 de outubro aumentaram a popularidade do Hamas entre os palestinos.

Exército israelense mata cinco combatentes

Enquanto isso, o cessar-fogo parece distante e os combates entre Israel e movimentos palestinos continuam dentro e fora da Faixa Gaza.