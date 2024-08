Filho de ator da TV espanhola é condenado à prisão perpétua por esquartejar namorado na Tailândia

A Justiça tailandesa condenou à prisão perpétua o chef espanhol Daniel Sancho Bronchalo, filho do ator Rodolfo Sancho, estrela da TV espanhola. O chef foi julgado por matar e esquartejar o cirurgião plástico colombiano Edwin Arrieta na ilha turística de Koh Pha Ngan, no sul do reino.

Valentin Cebron, correspondente da RFI em Bangcoc

O caso ocorreu na ilha turística de Koh Pha Ngan, no sudoeste do país, no Golfo da Tailândia. Daniel Sancho é filho do ator Rodolfo Sancho e neto de Sancho Garcia, ambos astros da TV espanhola.