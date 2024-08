Oposição volta às ruas em protesto contra reeleição de Maduro, que comemora um mês da votação

Centenas de opositores venezuelanos protestaram nesta quarta-feira (28) contra o presidente Nicolás Maduro, que também mobilizou sua base para comemorar sua reeleição há um mês, em meio a denúncias de fraude.

"Hoje lembramos um mês da vitória do povo da Venezuela contra as 'correntes fascistas'. A Venezuela triunfou outra vez em paz, mobilizada nas ruas", disse Maduro a seus apoiadores no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

Maduro foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de seis anos nas eleições presidenciais de 28 de julho, mas a oposição assegura ter provas de que seu candidato, Edmundo González Urrutia, venceu a votação.