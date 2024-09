China promete US$ 50 bilhões para a África e celebra "melhor momento" da relação com o continente

A China está disposta a oferecer US$ 50 bilhões em financiamento para a África durante os próximos três anos, anunciou o presidente chinês, Xi Jinping, na abertura do Fórum de Cooperação China-África, em Pequim, nesta quinta-feira (5). Muitas delegações africanas fizeram a viagem na esperança de ganhar contratos para as suas empresas. O déficit comercial africano com a China aumentou ainda mais no ano passado, para mais de US$ 60 bilhões.

No total, 50 líderes de países africanos confirmaram a presença na cúpula do fórum, segundo a diplomacia chinesa. O evento termina nesta sexta-feira e é a maior reunião diplomática organizada em Pequim desde a pandemia da Covid-19.

Xi Jinping afirmou que seu país "está pronto para aprofundar a sua cooperação" com o continente africano no domínio econômico. As relações China-África estão no seu "melhor período da história", assegurou Xi Jinping, na cerimônia de abertura no Palácio do Povo, na famosa Praça Tiananmen.