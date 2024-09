Feminista, refugiada e medalhista paralímpica: a atleta afegã que desafia tabus e talibãs na França

"Eu me considero feminista, defendo os direitos das mulheres", declara com a calma habitual a medalhista de bronze paralímpica afegã Zakia Khudadadi, 25 anos, há três refugiada na França, país que não só a acolheu, mas que também a resgatou do regime talibã, assim como seus familiares. Nascida com apenas um braço numa família de uma minoria xiita perseguida no Afeganistão, seu destino era um casamento forçado. A atleta superou não apenas preconceitos múltiplos, mas ameaças de morte constantes.

Foi com um pedido de socorro desesperado, postado nas redes sociais, que a jovem atleta afegã Zakia Khudadadi, então com 22 anos, conseguiu chamar a atenção das autoridades francesas, que a resgataram da crescente intimidação causada pelo recrudescimento misógino do regime talibã em torno da sharia, a inflexível lei muçulmana que alguns juristas afegãos consideram como a "emanação da vontade divina". Uma política moralista de falso cunho religioso, contestada por especialistas do mundo inteiro, que já foi classificada pela ONU como "apartheid de gênero". "No dia em que o Talibã entrou em Cabul, meu treinador veio me ver imediatamente e disse: Zakia, está tudo acabado para você", contou a atleta.

Na ocasião e com a ajuda das redes sociais, Zakia implorou por ajuda "enquanto mulher afegã". "Meu objetivo é participar dos jogos paralímpicos de Tóquio. Por favor, me deem a mão, me ajudem", pediu. Impedida de treinar, e "prisioneira dentro de casa", Khudadadi se angustiava então com o cerco exponencial do autoproclamado "Código de Virtude e Prevenção ao Vício" imposto pelos talibãs, que preconiza, em sua versão 2024, que mulheres não devem recitar o Corão ou cantar, e que sua saída de casa deve ter uma necessidade específica comprovada por um inspetor da polícia moral afegã.