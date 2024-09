Linha dura sobre imigração e contra 'assistencialismo': quem é Michel Barnier, novo premiê da França

Essa foi, aliás, uma de suas missões de mais visibilidade, mas também uma das mais difíceis. Hábil negociador, durante quatro anos ele conduziu com firmeza as discussões que culminaram no divórcio de Londres com Bruxelas, após a assinatura do complexo acordo de 1.500 páginas que rege, desde janeiro de 2021, as relações entre a Europa e o Reino Unido.

De olho na presidência

Em 2021, quando a direita francesa escolhia seu representante para a eleição presidencial do ano seguinte, Barnier não escondeu sua pretensão de chegar à presidência da República e se candidatou às primárias do partido Os Republicanos, da direita tradicional

Durante a campanha, o ex-comissário europeu defendeu posições firmes sobre imigração e segurança. Barnier propôs, nessa época, uma "moratória" de três a cinco anos sobre a imigração: essa "pausa" seria um "pré-requisito para retomar nossa política migratória em nossas próprias mãos", explicou.

Com isso em mente, o candidato queria "pôr um fim à regularização incondicional de imigrantes sem documentos", "acelerar o procedimento para os solicitantes de asilo", tornar mais rigorosos os critérios que facilitam a reunião de imigrantes de uma mesma família e reduzir o número de vistos de longa duração emitidos.

Ele também surpreendeu e chocou até mesmo seus aliados ao sugerir que a França deveria se libertar das regras garantidas pelos órgãos legais da União Europeia e do Conselho da Europa em termos de política migratória.