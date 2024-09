Morte de maratonista ugandesa por feminicídio revolta o atletismo e associações africanas

"Tragédia", "feminicídio", "violência sem sentido": o mundo do atletismo e da defesa das mulheres na África Oriental reage com indignação à morte, no Quênia, da maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei, queimada viva por um homem apresentado como seu companheiro. Esta foi a terceira morte de atletas no país em três anos.

Rebecca, de 33 anos, participou da maratona dos Jogos Olímpicos de Paris e morreu nesta quinta-feira às 5h30 (hora local), quatro dias depois de ser atacada. Com "mais de 80%" do corpo queimado, "as esperanças de recuperação eram mínimas" e ela sucumbiu à "falência de múltiplos órgãos", explicou Kimani Mbugua, médico responsável pela unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitário e de Referência de Moi (MTRH) em Cidade de Eldoret.

Rebecca foi hospitalizada no domingo (1°) depois de ter sido encharcada de gasolina e incendiada em casa pelo suspeito, identificado como Dickson Ndiema Marangach, depois de voltar da igreja com os filhos. A maratonista vivia com a irmã e as duas filhas, de 9 e 11 anos, segundo o diário queniano The Standard, em uma casa que construiu em Endebess. Foi nesta cidade, no oeste do Quênia e a 25 quilômetros da fronteira com Uganda, que ela treinou e se preparou para a maratona olímpica.