Trump diz que, se for eleito, pedirá para Elon Musk pilotar uma reforma no governo americano

O candidato republicano nas eleições norte-americanas, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (5) que pretende, caso vença a corrida pela Casa Branca, nomear o bilionário Elon Musk, de quem é próximo, para liderar uma reforma no governo dos Estados Unidos. O ex-chefe de Estado disse ainda que Musk já aceitou a missão de conduzir uma "auditoria completa".

A dois meses da eleição norte-americana, Trump multiplica as promessas de campanha para tentar se reeleger. Em Nova York, durante um discurso sobre seu programa econômico, o candidato disse que pretende fazer uma reforma profunda no sistema e que, para isso, espera contar com a ajuda de Musk, empresário que enfrenta atualmente um embate com a Justiça brasileira após o bloqueio de sua rede social, X, no Brasil.

Trump disse que, seguindo os conselhos de Musk, pretende criar "uma comissão governamental para realizar uma auditoria financeira e de desempenho abrangente de todo o governo federal". Segundo ele, o objetivo é "fazer recomendações para reformas draconianas".