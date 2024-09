Judocas brasileiros avançam em Paris com cinco chances de medalhas nesta sexta nos Jogos Paralímpicos

O judô brasileiro esteve representado com vários atletas, nesta sexta-feira (6) nas competições da modalidade dos Jogos Paralímpicos de Paris, que acontecem na Arena Campo de Marte. O Brasil avança na competição com cinco chances de medalhas.

Maria Paula Carvalho, da RFI em Paris

O mineiro Harley Arruda, da categoria até 73 kg e da classe J1 (cegos) venceu o italiano Dongdong Cammani, por ippon, no golden score. Nas quartas de final, ele derrotou o argentino Eduardo Gauto por ippon, avançando para as semifinais. No confronto contra o romeno Florin-Alexandru Bologa, pela semifinal, Harley Arruda foi eliminado por um wazari. Ele segue na disputa pelo bronze.