Zelensky participa de fórum na Itália e pode se reunir com Orbán, aliado de Putin

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, iniciou mais um giro pela Europa em busca de apoio dos países aliados para enfrentar as tropas de Moscou. O chefe de Estado se reuniu com o chanceler alemão nesta sexta-feira (6) e se encontrará com a chefe do governo italiano, durante um fórum econômico no sábado (7). O evento conta com a presença do premiê húngaro, Viktor Orbán, e um encontro entre o líder ucraniano e aliado de Putin pode ocorrer.

Zelensky participou pela manhã de uma reunião com representantes de seus aliados ocidentais na base aérea de Ramstein, no oeste da Alemanha. "Precisamos de mais armas para repelir as forças russas", declarou o presidente ucraniano, insistindo para que os vizinhos respeitem seus compromissos. "O número de sistemas de defesa aérea que não foram entregues é significativo", criticou o líder de Kiev.

Zelensky também voltou a pedir o fim das restrições ao uso de armas ocidentais de longo alcance para atacar alvos dentro da Rússia. "Precisamos ter esta capacidade de longo alcance, não apenas no território ocupado da Ucrânia, mas também no território russo", insistiu, durante a reunião organizada pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. O representante de Washington aproveitou o evento para anunciar que seu país concederá uma nova ajuda militar de US$ 250 milhões (R$ 1,39 bilhão de reais) a Kiev.