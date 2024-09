Kamala Harris se destaca no primeiro debate e coloca Trump na defensiva

Agora, a disputa eleitoral parece ter ganhado um novo fôlego. Harris sai fortalecida pelo seu desempenho e o apoio inesperado de figuras públicas. Trump, por outro lado, não surpreendeu e teve dificuldades em se desviar de suas próprias polêmicas. No final do debate, ele afirmou que "aceitaria debater novamente com Harris antes de novembro", e manteve em aberto a possibilidade de um segundo encontro entre os candidatos.

Com as eleições se aproximando, o impacto do primeiro debate será decisivo e os próximos meses definirão se a mudança de dinâmica será suficiente para alterar o curso das eleições de 2024.