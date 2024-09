Senado do México aprova reforma do Judiciário que autoriza escolha de juízes por voto popular

Depois de romper as barreiras de segurança, eles forçaram o presidente do Senado, Gerardo Fernandez Noroña, a suspender a sessão.

Mas Noroña anunciou pouco depois que a sessão seria transferida para a antiga sede do Senado. "Haverá uma reforma do judiciário", acrescentou.

Os debates foram retomados no local, que também foi cercado pelos manifestantes. Entre eles, funcionários judiciais em greve e estudantes de Direito que se se opõem ao texto.

A mudança está gerando fortes tensões com os Estados Unidos, o maior parceiro comercial do país, e dentro do México, onde as manifestações são diárias há várias semanas.

Ela já havia sido adotada na semana passada por parlamentares em um ginásio, após a câmara ter sido bloqueada pelos manifestantes.

Nova presidente assume dia 1 de outubro

O chefe de Estado mexicano, que cederá o poder em 1º de outubro a Claudia Sheinbaum, do mesmo partido, acusa o sistema de justiça mexicano de corrupção de servir apenas aos interesses econômicos das elites. Mais de 90% dos crimes permanecem impunes no México, segundo ONGs.