Analistas temem enfraquecimento do Poder Judiciário no México com reforma de juízes eleitos

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, garantiu que o México dará um "exemplo ao mundo" com a eleição de ministros da Suprema Corte, juízes e desembargadores, aprovada nesta quarta-feira (11) no Senado. Esta reforma é criticada pela ONU, pela ONG Human Rights Watch, e países como os Estados Unidos e o Canadá, que têm relações estreitas com o vizinho latino-americano. Especialistas ouvidos pela RFI também temem pela perda de independência do Poder Judiciário mexicano com as novas regras.

"Faremos grandes progressos quando juízes, desembargadores e ministros forem eleitos livremente pelo povo do México", disse Lopez Obrador. Essa reforma inédita foi uma proposta do líder mexicano, em fim de mandato, no contexto de um confronto com a Suprema Corte, que bloqueou reformas que ampliavam a participação do Estado no setor energético e colocavam a segurança pública sob controle militar.

López Obrador acusa a mais alta corte do país e alguns juízes de estarem a serviço da corrupção e de grupos criminosos, além de serem aliados de seus adversários políticos. Mas a presidente da Suprema Corte, Norma Piña, afirma que a eleição de juízes e magistrados representa uma "demolição" do Poder Judiciário.