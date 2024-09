Argentina: Milei deve sofrer desgaste político após impedir aumento de aposentadorias

Além dessa recomposição, a lei estabelecia uma nova fórmula de cálculo, mais vantajosa do que a atual. Pelo novo coeficiente, as aposentadorias seriam reajustadas mensalmente pela inflação e receberiam 50% do aumento anual dos salários em geral. A aposentadoria mínima nunca seria inferior a 9% acima da cesta básica.

O aumento de 8,1% nas aposentadorias agora teria um impacto de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Todas as melhorias juntas custariam 1,2% do PIB a partir do próximo ano.

O presidente Javier Milei vetou a lei porque, segundo ele, afetaria o equilíbrio fiscal.

Desde que assumiu, Milei transformou o déficit fiscal de 5 pontos do PIB em um superávit fiscal.

"É o maior ajuste na história da humanidade", diz o presidente argentino.

Essa é a regra de ouro deste governo custe o que custar, inclusive o voto dos aposentados que foi crucial para a vitória de Milei em novembro passado.