Francesa vítima de estupros que era sedada pelo marido agradece apoio de manifestantes

Os advogados e Gisèle Pelicot, e seus filhos consideraram "anormal" a retomada do julgamento sem o principal acusado, já que há pessoas que têm como função garantir sua presença. "Se esta situação se deve a um atraso no tratamento [médico], será um escândalo", disse seu advogado, Stéphane Babonneau.

O julgamento tornou-se um símbolo do uso de drogas para cometer agressões sexuais, prática conhecida como submissão química. O presidente da Corte, Roger Arata, marcou uma nova reunião na terça-feira, na reabertura da audiência.

As próximas fases do processo dependem agora do estado de saúde de Dominique Pelicot e da avaliação médica. O julgamento pode ser adiado por alguns dias ou até meses.

Adiamento "catastrófico"

Tal adiamento "seria catastrófico" porque "teríamos que começar do zero", disse Patrick Gontard, advogado de um dos réus, durante o recesso da audiência na segunda-feira. "Se essa situação ocorre devido a um atraso no atendimento, seria um escândalo", acrescentou.

"Este julgamento é uma prova diária para Gisèle Pelicot e sua família que, todos os dias, aparecem em público com coragem para enfrentar os olhares, encontrar com o acusado, vir e testemunhar. Isso está se tornando uma tortura", disse Babonneau no final da audiência. Na segunda-feira, ela era a única que ainda estava presente na bancada das partes civis.