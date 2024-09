MST tem críticas, mas continua trabalhando com governo Lula, diz representante do movimento em Paris

A tradicional festa de l'Humanité, que reúne todos os anos no mês de setembro políticos e militantes de esquerda da França, mas também de outros países, aconteceu no último final de semana nos arredores de Paris. Como em edições anteriores, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra brasileiro (MST) marcou presença.

A festa de L'Humanité, organizada desde 1930 pelo jornal comunista francês que leva o mesmo nome, recebe mais de 400 mil visitantes em três dias. Milena Polini, do Setor de Internacionalismo do MST, veio especialmente do Brasil para participar do evento. "Nesse espaço da festa de l'Humanité, a gente vê o internacionalismo em prática com o movimento e também vê a diversidade de todos os outros países, todas as outras lutas", indica a jovem militante em entrevista à RFI.

Milena Polini integrou uma mesa redonda sobre o momento atual do Movimento Sem Terra do Brasil, 40 anos depois de sua criação. Ela conta que o público presente estava interessado na história e no "funcionamento do MST", mas também fez perguntas sobre "o meio ambiente, as queimadas no Brasil, e a relação (do movimento) com o governo".