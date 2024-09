Comandante de operações do Hezbollah morre em ataque israelense em Beirute

O comandante de operações do Hezbollah, Ibrahim Aqil, morreu nesta sexta-feira (20) em um ataque israelense no subúrbio do sul de Beirute, de acordo com a agência de notícias Reuters. Ibrahim Aqil, também conhecido como Tahsin, estava ao lado de membros da unidade de elite Radwan do Hezbollah, em uma reunião, quando foi atingido. Ele pertencia ao mais alto órgão militar do Hezbollah, o Conselho da Jihad.

Em um comunicado, o Exército israelense informou ter realizado um "ataque direcionado" na capital libanesa, sem dar detalhes. O atentado ocorreu perto do reduto do Hezbollah, no sul de Beirute.

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, o bombardeio matou oito pessoas e deixou 59 feridas. Segundo a Defesa Civil do Líbano, as equipes de resgate ainda estão em busca das vítimas soterradas sob os escombros, após o desabamento de dois prédios residenciais.