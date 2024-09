Julgamento de 50 homens acusados de estupros de idosa francesa atrai jornalistas do mundo todo

A intensa e diária cobertura das mídias internacionais intriga até mesmo a imprensa francesa. A emissora BFMTV entrevistou jornalistas estrangeiros que acompanham o julgamento que evocam não apenas os fatos chocantes do "processo de Mazan", mas também a coragem da vítima, Gisèle Pelicot, de 72 anos, e o intenso debate que o caso suscita sobre a luta contra a cultura do estupro.

No total, 36 mídias foram credenciadas para fazer a cobertura dentro do tribunal de Vaucluse, em Avignon. Dezenas de outros repórteres sem autorização de acompanhar os bastidores do julgamento se posicionam nos arredores do local, na expectativa de obter uma declaração, um vídeo ou uma foto da francesa que se tornou um símbolo contra as agressões sexuais às mulheres.

Nas agências de fotografias internacionais, Gisèle aparece sempre cercada por dezenas de microfones. Com uma expressão segura e um andar calmo, ela encara as câmeras em algumas ocasiões, concede entrevista ao lado de seus advogados e agradece o apoio de militantes incansáveis que a aguardam durante as longas horas de audiência.

Para o jornal Libération, parte da fascinação da mídia estrangeira com o caso é alimentada pela figura da septuagenária, "uma mulher admirável que muitos não hesitam em classificar de heroína". Já o diário americano The Washington Post explica, em uma matéria, que não tem o hábito de revelar os nomes das vítimas de crimes sexuais, mas "nesse caso preciso, ela pediu para ser identificada com o seu sobrenome de casada, Gisèle Pelicot". Além disso, reitera, "a vítima pediu que o processo ocorresse em audiência pública porque ela queria que o mundo soubesse o que lhe aconteceu".

"É preciso perguntar aos jornalistas ausentes porque não vieram", diz Catherine Porter, repórter do The New York Times ao ser questionada pela rádio francesa RMC sobre o interesse internacional sobre o caso. Já para o jornalista espanhol Enric Bonet, o julgamento "mexe com o nosso interior" e "mobiliza a sociedade".

Fatos chocantes

"Tudo nesse caso fascina as mídias", observa o jornal francês Libération. Para o diário, o principal interesse se dá pelo choque com os fatos: um idoso que drogou sua esposa durante dez anos, após quatro décadas de casamento, para estuprá-la e oferecê-la ser violentada inconsciente por dezenas de desconhecidos.