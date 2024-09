Reuniões da ONU e do G20 em Nova York acontecem em meio a aumento de crises mundiais

O encontro "não poderia ocorrer em um momento mais crítico", comentou a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, recordando uma longa lista de conflitos, violência e crises humanitárias que assolam Gaza, Ucrânia, Sudão, Haiti, Mianmar ou Venezuela. "Diante de todos estes desafios, é fácil cair no cinismo, abandonar a esperança e renunciar à democracia, mas não podemos permitir isso", insistiu.

As ausências mais notáveis, agora habituais, serão as dos presidentes russo, chinês, cubano, mexicano e provavelmente venezuelano.

No entanto, é pouco provável que a reunião diplomática produza resultados concretos para os milhões de civis que pagam o elevado preço dos conflitos, das violações das liberdades fundamentais e das desigualdades.

Oriente Médio

Com a presença do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, e do novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, "Gaza será o mais proeminente dos conflitos nos discursos", disse à AFP Richard Gowan, do International Crisis Group.

A mudança do "centro de gravidade" da guerra prolongada em Gaza, que Israel desloca agora para sua fronteira norte, com o objetivo de enfraquecer o Hezbollah no Líbano, como demonstrou a série de explosões de dispositivos de comunicação em redutos desta milícia apoiada pelo Irã e aliada do Hamas, amplificam os temores de uma guerra regional.