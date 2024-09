Ex-boxeador é absolvido aos 88 anos no Japão após mais de 4 décadas no corredor da morte

Uma noite, após um incêndio na casa do gerente da fábrica, foram encontrados os corpos do executivo, de sua esposa e de dois de seus filhos. Os corpos apresentavam sinais de terem sido esfaqueados repetidamente.

Hakamada, que morava no dormitório da fábrica e havia ajudado a apagar o incêndio com os vizinhos, foi preso como o principal suspeito. A principal prova, de acordo com a acusação, foi uma roupa manchada de sangue encontrada em um dos tanques de miso.

Hakamada foi interrogado dia e noite durante 20 dias. Foi espancado e impedido de dormir. No vigésimo dia, ele cedeu e assinou uma confissão, mas a retirou assim que o julgamento começou. O ex-boxeador diz que foi maltratado pela polícia.

Mas, embora tenha se declarado inocente no julgamento, ele foi condenado à morte e passou quase meio século no corredor da morte antes que novas evidências levassem ao fim de sua prisão, em 2014. Testes genéticos e análises de DNA realizadas em roupas cobertas de sangue confirmaram que elas não correspondiam às do acusado.

O tribunal de Shizuoka concedeu-lhe um novo julgamento e um juiz reconheceu que era possível que as provas tivessem sido fabricadas pela polícia para condená-lo.

O ex-boxeador foi libertado, mas continuou condenado à morte e perdeu suas faculdades mentais. Uma pessoa condenada à morte no Japão permanece em uma pequena cela iluminada 24 horas por dia, sem contato com o mundo exterior.