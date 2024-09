Brasil conquista três prêmios no Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz

Segundo longa do diretor brasileiro Marcelo Caetano, Baby foi rodado principalmente no centro da cidade de São Paulo e foi descrito pelos organizadores do festival de Cannes, onde concorreu em uma mostra paralela, como "um melodrama queer e uma história de amor impossível".

"Baby" tem muitas cenas noturnas. Nos espaços privados, a câmera está muito próxima dos atores, mas as cenas externas são rodadas de muito longe. Com essa estética, Marcelo Caetano quis documentar a vida da cidade. "É uma estratégia que a gente usou para ter a cidade viva dentro do filme, para que o filme também seja um documento dessa cidade de São Paulo", contou em entrevista à RFI em maio, durante o festival de Cannes.

O curta metragem "Utopia Muda", de Júlio Matos, recebeu uma menção honrosa. O filme aborda a luta pela democratização da mídia no Brasil, ao contar a história da rádio Muda, emissora independente que é desafiada pelo sistema por defender a liberdade de expressão.

O Brasil participou desta edição do festival com 10 filmes, seis em competição. Concorrendo na mostra competitiva de longas-metragens, Senhoritas recebeu o prêmio Biarritz, decidido pelos moradores da cidade.

A velhice como uma segunda adolescência

O longa-metragem marca a primeira ficção da diretora e roteirista Mykaela Plotkin, que fez a sua estreia mundial na seção oficial do Festival de Biarritz.