Depois de causar mortes nos Estados Unidos, furacão Helena enfraquece mas alerta permanece

Três pessoas morreram nesta sexta-feira (27) em razão dos estragos provocados pelo furacão Helena, que enfraqueceu para uma tempestade tropical, mas ainda representa perigo para os moradores da costa sudeste dos Estados Unidos, onde estradas e casas ficaram inundadas.

A tempestade atravessou o estado da Flórida em direção à vizinha Geórgia, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), pedindo para os moradores se protegerem contra "ventos catastróficos", tempestades e chuvas fortes. "Esta é uma situação extremamente perigosa," alertou o órgão.

"Helena enfraquece para uma tempestade tropical à medida em que avança para o interior da Geórgia", completou o NHC no seu último boletim. "Tempestades e chuvas fortes continuam," afirmou o alerta, destacando ventos com força de até 500 km/h no olho do furacão, observou o NHC.