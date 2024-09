"Sou muito boa em interpretar velhinhas rabugentas", dizia Maggie Smith, morta aos 89 anos

Sua carreira cinematográfica decolou na década de 1960 e em 1969 ela ganhou o Oscar de melhor atriz por Os Belos Anos de Miss Brodie.

Seu casamento com Robert Stephens, um alcoólatra, infiel e depressivo, com quem teve dois filhos, ruiu em 1973. Ela divorciou-se em 1975 e se casou novamente pouco depois com o dramaturgo Beverley Cross, com quem foi viver e trabalhar no Canadá.

Humor, perfeição e excelência

Artista completa, Maggie Smith era conhecida pelo humor e pela preocupação com a perfeição. "É verdade que não tolero imbecis e, portanto, eles não me toleram, e por isso fico irritada. Talvez seja por isso que sou muito boa em interpretar velhinhas rabugentas", disse ela ao diário britânico The Guardian, em 2014.

Assim, ela se destacou ao interpretar a esnobe e arrepiante Lady Constance no filme Gosford Park, de Robert Altman (2001), cujo roteirista já era Julian Fellowes, que escreveu Downton Abbey.

"Ela consegue capturar em um momento mais do que muitos atores conseguem transmitir em um filme inteiro. Ela pode ser vulnerável, feroz, sombria e hilária ao mesmo tempo e traz para o set todos os dias a energia e a curiosidade de um jovem ator que está começando", disse Nicholas Hytner, que a dirigiu em "A Dama na Van", em 2015.